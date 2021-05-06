صحيفة موريتانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول مياه النيل



نواكشوط- أ ش أ:

أبرزت صحيفة "البديل" الموريتانية، الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مياه النيل.

وتحت عنوان (الرئيس السيسي ..مياه النيل قضية وجودية ولن نقبل الاضرار بمصلحتنا المائية)، كتبت الصحيفة الموريتانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مياه نهر النيل هي قضية وجودية بالنسبة لبلاده التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية، وذلك على خلفية تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت الصحيفة عن بيان الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي قال خلال لقائه بالقاهرة مع المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إن "مصر ما زالت تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، من خلال مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ".

وأبرزت الصحيفة تأكيد الرئيس السيسي " أن تلك القضية هي قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها، ومن ثم أهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولياته في حلحلة تلك الأزمة وحيوية الدور الأميركي للاضطلاع بدور مؤثر في هذا الإطار".

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.