"حماس" توجه تحذيرًا أخيرًا لإسرائيل لوقف العدوان في القدس

غزة - (د ب أ)

وجه محمد الضيف قائد هيئة الأركان في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء الثلاثاء ما وصفه "تحذيرًا أخيرًا" لإسرائيل لوقف عدوان الاحتلال في القدس.

وقال الضيف في بيان مقتضب إن "قيادة المقاومة والقسام تراقب عن كثب ما يجري في حي الشيخ جراح في القدس".

وأضاف "نوجه تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومستوطنيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غالياً".

من جهته أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم "إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ويواجه نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح في شرق القدس خطر طردهم من نحو 27 منزلاً بفعل قرارات إخلاء أصدرتها محاكم إسرائيلية بموجب دعاوى رفعتها منظمات استيطانية بحسب مصادر فلسطينية.