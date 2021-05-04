"فايزر": تعاقدنا لتقديم 1.6 مليار جرعة من اللقاحات على مستوى العالم هذا العام
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع الشركة لتقديم 1.6 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى العالم هذا العام.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن بورلا قوله، إن الشركة تتوقع إنتاج ما لا يقل عن 3 مليارات جرعة من اللقاح خلال عام 2022.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن "فايزر" تجري محادثات مع الدول لعقود التوريد المحتملة خلال السنوات المقبلة.
وأشار بورلا إلى أن الشركة تتوقع إيرادات تقارب 26 مليار دولار من لقاحات كورونا في عام 2021.
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