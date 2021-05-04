إصابات كورونا في الهند تتجاوز 20 مليون حالة

10:26 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
إصابات كورونا في الهند تتجاوز 20 مليون حالة

ارشيفية

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 357 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الاصابات 20 مليون حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 20 مليون و282 ألفا و833.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3449 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 222 ألفا و408 حالات.

نيودلهي الهند فيروس كورونا وزارة الصحة الهندية

الخبر التالى:

ترقب في إسرائيل قبل انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:موجة حر ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية من الثلاثاء للأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا