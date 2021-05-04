إصابات كورونا في الهند تتجاوز 20 مليون حالة

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، تسجيل 357 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الاصابات 20 مليون حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 20 مليون و282 ألفا و833.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3449 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 222 ألفا و408 حالات.