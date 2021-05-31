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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقًا ضريبيًا في سعي جديد لتطبيع العلاقات

10:24 م الإثنين 31 مايو 2021
الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقًا ضريبيًا في سعي جديد لتطبيع العلاقات

الإمارات وإسرائيل

أبوظبي - (ا ف ب)

وقعت إسرائيل الاثنين اتفاقًا ضريبيًا مع الإمارات يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين فيما يسعيان لمزيد من تطبيع العلاقات بينهما، على ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي.

وكتب الوزير يسرائيل كاتس في تغريدة "هذا اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين".

وقال إنّ الاتفاق "سيوفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق".

ويعد الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة لمصادقة البرلمان الإسرائيلي، خطوة هي الاحدث في اعقاب تطبيع العلاقات بين البلدين العام الفائت.

وتأمل الإمارات وإسرائيل، اللتان تضرر اقتصادهما بشدة بفعل الجائحة، بتحقيق مكاسب سريعة من اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

ووقع البلدان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة وإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي أنّ الاتفاق الأخير ينص على فرض ضرائب أقل لتشجيع الاستثمارات.

والإمارات ثالث دولة عربية تطبع علاقتها مع إسرائيل بعد مصر في 1979 والأردن في 1994. وحذت البحرين والسودان والمغرب حذو الإمارات لاحقا.

وقضت اتفاقات إبراهام على مبدأ عدم جواز اقامة علاقات مع إسرائيل حتى يتم التوصل لسلام مع الفلسطينيين. وندد الفلسطينيون بالاتفاقات ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر".

هذا المحتوى من

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