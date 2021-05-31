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عطل تكنولوجي يتسبب في توقف شبكة السكك الحديدية في هولندا

07:05 م الإثنين 31 مايو 2021
عطل تكنولوجي يتسبب في توقف شبكة السكك الحديدية في هولندا

السكك الحديدية في هولندا

أمستردام - (دب أ)

تسبب عطل في جهاز كمبيوتر في توقف جميع خدمات السكك الحديدية في مختلف أنحاء هولندا تقريبا لنحو ساعتين اليوم الاثنين.

ودعت شركة "ان اس سبورويجين" المملوكة للدولة والتي تدير السكك الحديدية المواطنين إلى تجنب السفر بالقطار اليوم، إذا كان هذا ممكنا.

وتسببت المشكلة في تعطل نظام الهاتف المحمول الذي تستخدمه أنظمة التحكم في حركة القطارات للاتصال بأطقم القطارات، حسبما أوضحت شركة "برورايل"، وهي شركة أخرى مملوكة للدولة تقوم بتشغيل السكك الحديدية.

وقال متحدث "هذا يؤثر على عمليات الإشارات والتحويلات"

واستؤنفت خدمات القطارت الساعة الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش). وقالت الشركة إن القطارات ستحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تعود للعمل وفقا للجدول، مضيفة أن النظام يمكن أن يتوقف عن العمل مجددا.

ولم ترد معلومات حتى الآن حول عدد الركاب الذين تضرروا من هذا العطل.

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