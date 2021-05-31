أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.