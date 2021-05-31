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مطار هانوي الدولي يعلق الرحلات الدولية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فيتنام

01:12 م الإثنين 31 مايو 2021
مطار هانوي الدولي يعلق الرحلات الدولية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في فيتنام

مطار هانوي الدولي

هانوي- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن مطار نوي باي الدولي في مدينة هانوي الفيتنامية سيتوقف عن استقبال الركاب الدوليين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة فن اكسبريس أنه سيتم وقف استقبال الركاب حتى 7 يونيو المقبل على الأقل، وذلك على الرغم من استمرار الرحلات إلى خارج البلاد.

كما أوقف مطار تان سون نهات بمدينة هو شي مينه الدولي استقبال الرحلات الدولية. وكان مسؤولو المدينة قد فرضوا أمس الأحد تباعدا اجتماعيا لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وذلك لأول مرة منذ أبريل 2020.

وتم اتخاذ هذا القرار عقب أن سجلت المدينة أكثر من 100 حالة إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة تفش ببعثة مسيحية، ظهرت لأول مرة الأربعاء الماضي، ولم يتم تحديد مصدر العدوى بعد.

وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأول السبت إنها رصدت سلالة جديدة من فيروس تجمع خصائص السلالتين الهندية والبريطانية.

وقد سجلت فيتنام رسميا 7168 حالة إصابة بفيروس كورونا و 47 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

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