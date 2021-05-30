بايدن: واشنطن لن تدع روسيا تنتهك حقوق الإنسان

واشنطن - (ا ف ب)

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد بأن يبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 يونيو، أن الولايات المتحدة لن تدع روسيا "تنتهك" حقوق الإنسان.

وقال في خطاب عشية "يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية تكريمًا للعسكريين الذين سقطوا من أجل الأمة، "سألتقي الرئيس بوتين بعد أسبوعين في جنيف، وسأقول له بوضوح إننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق".

كذلك، ذكر الرئيس الديموقراطي بأنه اجرى حديثا طويلا عبر الهاتف في شباط/فبراير مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وقال "أبلغته بوضوح أن لا خيار آخر لدينا سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فهذا نحن".

وشدد على أن "أمريكا فريدة، إنها فكرة بالنسبة الينا، أن يولد جميع الرجال والنساء متساويين هو حقيقة مؤكدة".

ويلتقي بايدن نظيره الروسي في 16 يونيو في جنيف السويسرية في مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبيرتين.

ويظهر الرئيس الأمريكي حزمًا شديدًا إزاء روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الذي اتُهم بالتساهل مع بوتين.

لكن الرئيس الديمقراطي تمسك في الوقت نفسه بعزمه على الحوار. وإذا كان قد وعد بمعاقبة روسيا "في حال واصلت التدخل في ديمقراطيتنا" وصولا الى وصف نظيره الروسي بأنه "قاتل"، فقد أكد عدم نيته "التسبب بتصعيد ونزاع".