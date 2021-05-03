أمريكا: حصيلة كورونا تصل إلى 4ر32 مليون إصابة و576956 وفاة

12:17 ص الإثنين 03 مايو 2021
أمريكا: حصيلة كورونا تصل إلى 4ر32 مليون إصابة و576956 وفاة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة1ر0% مقارنة بالوقت نفسه من يوم أمس السبت لتصل إلى 4ر32 مليون إصابة حتى الساعة 0318 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بـ 74ر3 مليون إصابة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 4ر0% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس ، ليصل المجموع إلى 185 ألفا و597.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 78 شخصا.

فيروس كورونا أمريكا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

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