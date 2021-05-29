مصر تطالب بتعزيز أمن وسلامة قوات حفظ السلام الدولية

القاهرة- (د ب أ):

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين.

وقال حافظ، في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحفظ السلام الدولي، الذي يصادف 29مايو من كل عام، إن مصر تبعث برسالة تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأشار إلى أن المهام التي يقومون بها والتضحيات العظيمة التي يقدمونها تشكل خدمة جليلة للإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة "كورونا" والتي تفرض مزيداً من التحديات الصعبة وتمثل عبئاً إضافياً على عمليات حفظ السلام التي تعمل فى بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة.

وأوضح أن مصر تشارك حالياً فى ست بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في أفريقيا تضم فى قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة.

ولفت المتحدث إلى أن مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة فى الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، منوهاً بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهنى، فضلاً عن التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

وأكد المتحدث تعقد البيئات الأمنية التي تعمل فيها عمليات حفظ السلام وتصاعد الأخطار والتهديدات التي تواجهها، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز أمن وسلامة القوات.

وأضاف أن مصر تدعم من هذا المنطلق مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة لتطوير حفظ السلام، وتحرص على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام الأممية من خلال تقديم رؤى وإسهامات موضوعية تمثلت في "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" المعروفة باسم"خريطة طريق القاهرة"، والتي اعتمدها الاتحاد الأفريقى كموقف أفريقى مشترك إزاء تطوير وتعزيز أداء عمليات حفظ السلام.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظ السلام وفقا لقرار الجمعية العامة في 24 فبراير2013 ، وتم اختيار يوم 29 أيار/مايو من كل عام الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام فى تاريخ الأمم المتحدة في عام 1948.