الانتخابات الإسرائيلية: اتفاق محتمل لتشكيل حكومة تميل نحو "اليسار"

تل أبيب- (بي بي سي):

اتفق زعيم قائمة "يمينا" نفتالي بينيت مع يائير لابيد رئيس حزب "يوجد مستقبل". على تشكيل حكومة بالتناوب قد تعلن في مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع، بحسب ما قالته مصادر إسرائيلية، أن يتولى رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت رئاسة الحكومة لمدة سنتين ثم يخلفه يئير لابيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل". ويأتي هذا مع اقتراب انتهاء مهلة تفويض يائير لبيد لتشكيل ائتلاف حكومي يوم الأربعاء.

كما ذكرت الأنباء المحلية أن نفتالي بينيت وافق على طلب يائير لابيد وانضم إلى حكومة تغيير، ومن المقرر أن يعلن بينيت تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت.

ويقول محللون محليون لا يعرف بعد إن كان القطب الثاني في حزب يمينا "إييلت شاكيد" سينضم الى الائتلاف.

ومن أهم ما تبلور حتى الآن هو تولي بينيت رئاسة الحكومة حتى شهر سبتمبر من عام 2023، ثم يتولى يئير لابيد حتى عام 2025 .

وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا الاتفاق المحتمل أثار غضب واستنكار الليكود واليمين المتطرف، ووجهت انتفادات لاذعة الى بينيت، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب المصدر، إن الليكود قدم تنازلات كثيرة للتوصل الى اتفاق ائتلافي مع قطبي يامينا نفتالي بينيت واييليت شاكيد.

وأضاف نتنياهو أنهما رفضا مع ذلك التوقيع على الاتفاق ويهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة حسب رأيه .

وفي شريط فيديو بحسب موقع "مكان" الإسرائيلي نشر نتنياهوعلى موقع تويتر مقطعا خاطب فيه بينيت وشاكيد قائلا: تعهدتما بعدم الانضمام الى اليسار، وحثهما على ما وصفه بالعودة الى رشدهما لأن الوقت لم يفت بعد.