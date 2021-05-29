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الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:19 ص السبت 29 مايو 2021
الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين- (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم السبت تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم إصابتان محليتان، حسبما قالت السلطات الصحية.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن الإصابتين المحليتين كانتا في إقليم جواندونج جنوب الصين المجاورة لهونج كونج. وقالت إن الإصابات المتبقة يعتقد أنها حدثت في الخارج.

وبلغت حصيلة الوفيات في الصين حتى اليوم 4636 حالة وفاة من بين 91061 إصابة مؤكدة بالفيروس، وفقا للجنة.​

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