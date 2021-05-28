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الأسد بعد فوزه بالانتخابات: ما قام به السوريون بمثابة تحد لأعداء الوطن

08:31 م الجمعة 28 مايو 2021
الأسد بعد فوزه بالانتخابات: ما قام به السوريون بمثابة تحد لأعداء الوطن

بشار الأسد

وكالات:

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، عن سعادته بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، مؤكدا أن مشاركة السوريين بالانتخابات بمثابة تحد "لأعداء الوطن".

وأكد في كلمة للشعب السوري، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء السورية أنه "في كل استحقاقٍ وطني، سواءٌ كان هذا الاستحقاق دفاعاً بالسلاحِ أو بالرأي أو بالعمل أو استحقاقاً دستورياً، كنتم دائماً تضعونَ تعريفَكم الخاص لمعنى الوطنية ، و في كل مرحلة مررنا بها، كان تعريفُكم يحمل رسائلَ خاصة، سواء للصديقِ أو للعدو، تنطلق من ظروف تلك المرحلة و تتناسب مع تحدياتها، و مع أن رسائلَكم العديدة لم ينقُصْها في أي وقت من أوقات الحرب البلاغةَ و الحكمةَ و الوضوحَ الصارخِ بمفرداته".

وأضاف أنه "في هذا الاستحقاق فإن تعريفَكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتماً بالنتائج والتداعيات.. وستخترق رسائلُكم كلَّ الحواجزِ والدروعِ التي وضعوها حول عقولِهم".

وتابع أن "ما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، ولا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين، أو التزام بواجب وطني هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية".

بشار الأسد سوريا انتخابات سوريا الرئاسية دمشق

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