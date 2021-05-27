تحديد 15 يونيو موعدًا لقمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا

بروكسل - (د ب أ)

تم تحديد موعد اجتماع مخطط بين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو، بعد يوم واحد من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وأعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبية عن الموعد الأربعاء بعد اجتماع بين أمينها العام ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

وفي أبريل، أدرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل جائحة فيروس كورونا ومكافحة تغير المناخ بالإضافة إلى التعددية والقضايا الأمنية كموضوعات للمحادثات المخطط لها.

ويعتزم بايدن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في اليوم التالي للقمة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا.