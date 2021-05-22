خلال استقباله وفد أمني مصري.. عباس يشكر السيسي على مبادرته للتهدئة في غزة

وكالات:

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري، وأطلعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب "أبو مازن"، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل الوفد، تحيات السيسي، للرئيس وللشعب الفلسطيني.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها وافقت على الهدنة ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.