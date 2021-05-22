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قتيل و4 جرحى في حادث طعن بأمستردام.. والقبض على المنفذ

11:04 ص السبت 22 مايو 2021
قتيل و4 جرحى في حادث طعن بأمستردام.. والقبض على المنفذ

حادث طعن بأمستردام

وكالات:

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون بجراح جراء هجوم بسكين وقع ليلة السبت في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت الشرطة الهولندية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن شخصا نفذ هجمات عشوائية بسكين على المارة في منطقة "دي بييب"، ما أدى إلى سقوط قتيل في مكان الحادث، بينما تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الشرطة الهولندية القبض على المعتدي، وهو رجل في الـ29 من العمر من سكان أمستردام.

وقالت الشرطة إنه ليس ثمة أدلة مباشرة على وجود دوافع أرهابية وراء الجريمة، لكن التحقيقات مستمرة وكافة الفرضيات قيد الدراسة.

حادث طعن أمستردام الشرطة الهولندية منطقة دي بييب

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