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كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان حتى 21 يونيو

09:10 م الجمعة 21 مايو 2021
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان حتى 21 يونيو

شركة طيران آير كندا

أوتاوا - (أ ش أ):

مدَّدت الحكومة الفيدرالية الكندية، اليوم الجمعة، الحظر على جميع الرحلات الجوية التجارية والخاصة المباشرة من الهند وباكستان لمدة شهر وحتى 21 يونيو المقبل، حيث تستمر الإصابات بسلالات (كوفيد-19) المتحورة في الارتفاع في تلك الدول.

وأعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، أن أوتاوا تمدد أيضا الإجراء الذي يتطلب من المسافرين الذين يغادرون هذين البلدين ويسلكون طريقا غير مباشر إلى كندا إظهار اختبار سلبي في نقطة انطلاقهم الأخيرة.

وتم فرض الحظر الأصلي لمدة 30 يوما في 22 أبريل قبل تمديده اليوم.

وقال الغبرة: "استند قرارنا الأولي في الشهر الماضي إلى البيانات التي تمت ملاحظتها من خلال الصحة العامة بسبب التدابير المعمول بها؛ بسبب نظام الاختبار الذي لدينا، وأظهرت البيانات قدرا غير متناسب من النسبة المئوية للإصابة عند وصولهم من الهند وباكستان".

وأضاف "لقد تقرر بناء على نصيحة الصحة العامة أن هذا ليس الوقت المناسب للتخفيف من أي إجراءات لمراقبة الحدود".

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الهند كندا الرحلات الجوية باكستان

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