Masrawy logo white

الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

01:44 م الجمعة 21 مايو 2021
الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الأمم المتحدة

نيويورك - أ ش أ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل والفلسطينيين ، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

وقال جوتيريس بحسب ما أورده الموقع الرسمي للامم المتحدة،" إنني أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين وإسرائيل بعد 11 يوما من القتال".

وأضاف أنني " أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر يوم الجمعة".

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة إسرائيل فلسطين أنطونيو جوتيريش

الخبر التالى:

غزة| احتفالات بالنصر فوق الأرض.. وبحث عن جثامين الأحباب تحت الأنقاض (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. جنازة سمير غانم (لحظة بلحظة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا