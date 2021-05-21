الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

نيويورك - أ ش أ

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل والفلسطينيين ، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

وقال جوتيريس بحسب ما أورده الموقع الرسمي للامم المتحدة،" إنني أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين وإسرائيل بعد 11 يوما من القتال".

وأضاف أنني " أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر يوم الجمعة".