نتنياهو: الجيش الإسرائيلي من "الأكثر أخلاقية في العالم"

مصراوي

زعم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي من الأكثر أخلاقية في العالم"، مؤكدًا: "هدفنا الأساسي هو حماية أمن إسرائيل".

وقال نتنياهو -في مؤتمر صحفي- إن تحقيق الردع كان أحد أهداف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك حاجة لعمليات برية في غزة.

وأضاف أن جيش بلاده "تسبب بضرر كبير لحماس بأقل ضرر لإسرائيل".

واستطرد: "نتنياهو: تلقينا دعما دوليا غير مسبوق خلال العملية".