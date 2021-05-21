Masrawy logo white

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي من "الأكثر أخلاقية في العالم"

12:42 م الجمعة 21 مايو 2021
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي من "الأكثر أخلاقية في العالم"

بنيامين نتنياهو

مصراوي

زعم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي من الأكثر أخلاقية في العالم"، مؤكدًا: "هدفنا الأساسي هو حماية أمن إسرائيل".

وقال نتنياهو -في مؤتمر صحفي- إن تحقيق الردع كان أحد أهداف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك حاجة لعمليات برية في غزة.

وأضاف أن جيش بلاده "تسبب بضرر كبير لحماس بأقل ضرر لإسرائيل".

واستطرد: "نتنياهو: تلقينا دعما دوليا غير مسبوق خلال العملية".

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة

الخبر التالى:

نتنياهو: نشكر بايدن على التزامه بتصدير صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. جنازة سمير غانم (لحظة بلحظة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا