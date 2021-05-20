Masrawy logo white

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة المواجهات مع إسرائيل إلى 256 شهيدًا

02:11 ص الخميس 20 مايو 2021
الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة المواجهات مع إسرائيل إلى 256 شهيدًا

أرشيفية

رام الله (د ب أ)-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 أشخاص أمس الأربعاء مع تواصل موجة العنف الأحدث بين إسرائيل والفصائل الفسلطينية التي تفجرت في 10 مايو الجاري ، لترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 256 فضلا عن 7892 جريحا.

وأوضحت الوزارة الصحة أن 228 فلسطينيا استشهدوا في غزة ينهم 65 طفلا، و38 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع 1620 ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ليل الأربعاء/الخميس.

وأضافت الوكالة أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 27 ، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، مشيرة إلى استشهاد شاب في القدس وإصابة 1108 آخرين.

إسرائيل قطاع غزة الفصائل الفسلطينية وزارة الصحة الفلسطينية

الخبر التالى:

الهند تسجل 276 ألفا و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا