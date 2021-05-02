رئيس وزراء العراق يدعو إلى تنشيط الدور الاستخباري لمواجهة داعش

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مساء اليوم الأحد إلى تنشيط الدور الاستخباري لمواجهة عصابات تنظيم داعش.

وشدد الكاظمي خلال اجتماع أمني موسع لقيادات الأجهزة الأمنية على تنشيط الجهد الاستخباري والأمني وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها .

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد،.

كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة.

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية والدفاع والمالية وقيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة الكردية.

كان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قد أعلن امس السبت سقوط قتلى وجرحي في هجوم شنه داعش على مواقع لقوات البيشمركة الكردية في محافظة كركوك 250 كم شمال بغداد.