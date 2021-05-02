مقتل 7 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في شاحنات نقل وقود في كابول

كابول- (د ب أ):

اندلع حريق هائل في عدد من شاحنات نقل الوقود شمالي العاصمة الأفغانية كابول، مخلفا ما لا يقل عن 7 قتلى، فيما غطى الدخان المدينة وأنقطاع التيار الكهربائي عن العديد من السكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان اليوم الأحد أنه تم نقل 14 شخصا آخرين مصابين إلى المستشفيات، ومع ذلك غادر بعضهم المستشفيات.

وأفاد عريان بأن النيران اشتعلت على ما يبدو في إحدى شاحنات نقل الوقود، ثم امتدت إلى عشرات الشاحنات الأخرى التي كانت متوقفة على مقربة منها.

ولم يتضح حتى الأن سبب اندلاع الحريق أمس السبت وما إذا كان قد تم إشعاله عمدا.

وقال عريان: "نعمل من أجل التوصل لسبب الحريق ... لا يمكننا حاليا سوى القول إن الحريق بدأ في شاحنة لنقل الوقود وامتد إلى شاحنات أخرى".

وكان الحريق كبيرا للدرجة التي تسمح للسكان برؤيته من جميع أنحاء المدينة. كما سُمع دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات قوية.

وقالت شركة الكهرباء في البلاد إن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي تاركا أجزاء كثيرة من المدينة في الظلام.

يشار إلى أن حريقا هائلا وقع في منتصف فبراير الماضي على الحدود بين أفغانستان وإيران تضمن مئات الشاحنات والحاويات بملايين الدولارات بعد انفجار شاحنة وقود. وأسفر الحريق عن إصابة 17 شخصا على الأقل.