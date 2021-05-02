خبير بريطاني يحذر من احتمالات زيادة حالات كورونا مجددًا

لندن - (د ب أ)

حذر كبير المستشارين العلميين السابق للحكومة البريطانية من احتمال "ازدياد" حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، حيث لم يتلق العديد من البالغين التطعيم بعد، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

ونقلت إذاعة "راديو 4" المملوكة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن البروفيسور مارك وولبورت، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، قوله "نكاد نقترب من أن نكون قادرين على الانتقال إلى الخطوة التالية من تخفيف القيود، فمن الصواب تماما أن اللقاحات كانت ناجحة بشكل مذهل لكن الحماية لا تشمل الجميع".

وأضاف: "لدينا 35 % من البالغين الذين لم يتم تطعيمهم و 60 % تلقوا جرعة واحدة فقط، والحقيقة هي أن الفيروس لم يختف".

وتابع قائلا: "الخطأ الذي تم ارتكابه مرارا هو تخفيف القيود في وقت مبكر للغاية. ما نحتاج إلى القيام به هو خفض الأرقام بشكل واضح".