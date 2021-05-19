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الاتحاد الأوروبي يسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات لقاحات كورونا بدخول أراضيه

11:15 م الأربعاء 19 مايو 2021
الاتحاد الأوروبي يسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات لقاحات كورونا بدخول أراضيه

لقاح كورونا

بلجيك - (أ ش أ)

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح للمسافرين من دول أخرى بدخول أراضيه، شريطة أن يكونوا قد تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المرخصة أوروبيا.
ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن مصادر أوروبية مساء اليوم الأربعاء، القول إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والمرخصة على المستوى الأوروبي.
وكان التكتل قد أغلق حدوده الخارجية في مارس 2020 للسفر "غير الضروري"، وفرض بدءا من يونيو لائحة للدول التي يمكن لسكانها دخول أراضيه.
ومع اقتراب موسم السياحة الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها غير ملزمة. ويسعى الاتحاد إلى تنسيق إجراءاته بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.

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