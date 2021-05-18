بينهم 63 طفلاً.. 217 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدا و1500 جريح.

وأوضحت الوزارة وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسنًا، بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 450 طفلاً و295 سيدة.