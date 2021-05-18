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كندا تدعو إلى وقف لإطلاق النار في فلسطين

11:07 م الثلاثاء 18 مايو 2021
كندا تدعو إلى وقف لإطلاق النار في فلسطين

جاستن ترودو

كندا - (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترودو للصحفيين إن العنف يجب أن يتوقف وأن كندا ستعمل مع المجتمع الدولي لتهدئة الوضع "حتى لا يكون هناك المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

وفي مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم، قال رئيس الوزراء إن يشعر بحزن كبير في ظل العنف المحيط بالمدنيين هناك.

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جاستن ترودو فلسطين وقف اطلاق النار القدس قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

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