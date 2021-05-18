المجر تعرقل موقفًا أوروبيًا مشتركًا حول التصعيد في فلسطين

بروكسل - (د ب أ)

أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق بالاجماع على بيان بشأن الاشتباكات الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، بفعل معارضة المجر في مؤتمر عبر تقنية الفيديو اليوم الثلاثاء.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن 26 من 27 دولة عضو وافقت على بيان مشترك يندد بإطلاق الفصائيل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، لكنه يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الرد "بطريقة متناسبة واحترام القانون الإنساني الدولي".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 213 شخصا استشهدوا، وأصيب أكثر من 1400 آخرين، منذ اندلاع الصراع قبل أسبوع.

وقتل في إسرائيل 12 شخصًا وأصيب المئات.

ولم يوضح بوريل سبب سحب بودابست تأييدها للبيان الذي قام بصياغته، لكنه قال إنه لا يرى أشياء كثيرة يمكن الاعتراض عليها في الفقرات القليلة موضوع النقاش.

ويحتفظ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بموقف مؤيد بشدة للحكومة الإسرائيلية ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل شخصي.

ونتيجة لذلك، تكهن دبلوماسيون أوروبيون بأن المجر لا تريد أن تساند دعوات تطالب إسرائيل بإنهاء أعمال العنف.

وكان بوريل يريد أن يقول، من بين أمور أخرى، نيابة عن كل الدول الأعضاء السبع والعشرين، إن العدد الكبير للقتلى المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، غير مقبول.