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فلسطين تطالب دول اتفاقية جنيف باتخاذ تدابير جدّية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

07:53 م الثلاثاء 18 مايو 2021
فلسطين تطالب دول اتفاقية جنيف باتخاذ تدابير جدّية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رياض المالكي

فلسطين - (أ ش أ)

وجّه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رسائل متطابقة، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لوزراء خارجية الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، أطلعهم فيها على الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء للوزراء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وفي قطاع غزة خاصة، وإعدامها للمدنيين مستهدفة عمدا، النساء والأطفال، وتدميرها المنازل، والمدارس والشوارع والأحياء السكنية.

وحث وزير الخارجية نظراءه على اتخاذ تدابير جدّية وغير مسبوقة ضد سياسيات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بموجب مسؤوليات الدول كطرف ثالث في النزاع، أهمها: العمل على ضمان حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كاملة، ولا سيما في سياق الاعتداءات العسكرية التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على السكان المحميين الواقعين تحت احتلالها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ضمان احترام سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومساءلتها عن جرائمها.

وكذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على استمرارية هذه الانتهاكات، بما في ذلك توفير و/أو بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم، بالإضافة إلى ضرورة عدم استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كما شدد المالكي على أهمية امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي من خلال حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض المحتلة لدولة فلسطين باعتبارها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني ضرورة اتخاذ الدول الأطراف السامية المتعاقدة، تدابير فعالة لمكافحة إرهاب المستوطنين، بما في ذلك ضمان المساءلة الكاملة على جميع الانتهاكات، التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة، وفي ضوء الإفلات من العقاب الذي يمنح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولجماعات المستوطنين الإرهابية عن انتهاكاتهم وهجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة.

ولفت إلى ضرورة ضمان احترام سيادة القانون والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحفاظ وتشجيع الدور والجهود المحورية التي يلعبها ويرعاها المجتمع الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده.

هذا المحتوى من

رياض المالكي فلسطين الاحتلال الإسرائيلي القدس قطاع غزة

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