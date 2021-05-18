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إصابة عشرات الفلسطينيين في قصف مدفعي وغارات شرق غزة

07:50 م الثلاثاء 18 مايو 2021
إصابة عشرات الفلسطينيين في قصف مدفعي وغارات شرق غزة

قصف غزة

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح بينها خطيرة اليوم الثلاثاء، في قصف مدفعي وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أحياء سكنية شرق غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة جراء قصف مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، حي الزيتون جنوب شرق المدينة، نقلوا إثرها إلى مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا في منطقة الخلفاء شمال القطاع، إضافة إلى قصف مدفعيته بشكل كثيف المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية دون طيار أطلقت صاروخا على هدف قرب مفرق أبو درج شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت زوارق الاحتلال شواطئ المدينة بعدة قذائف.

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