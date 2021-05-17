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واشنطن: نعمل من وراء الكواليس لإنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

08:48 م الإثنين 17 مايو 2021
واشنطن: نعمل من وراء الكواليس لإنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

كوبنهاجن - (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن قلق الولايات المتحدة بشدة بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددًا على أن واشنطن تعمل بكثافة من وراء الكواليس لإنهاء العنف والتصعيد.

وشدد بلينكن، في تصريحات بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، على أن واشنطن ستواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لوضع حد لدوامة العنف، مضيفًا "نحن مستعدون لتقديم دعمنا إن أرادت الأطراف التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف بلينكن أن أمريكا شعرت بالقلق بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر .. وحث جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، مؤكدًا أن أمريكا ستواصل تكثيف المساعي الدبلوماسية وتعمل بشكل كبير لوضع حد للنزاع.

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