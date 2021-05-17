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الرئاسة الفلسطينية ترحب باجتماع "الرباعية الدولية" وتدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

08:46 م الإثنين 17 مايو 2021
الرئاسة الفلسطينية ترحب باجتماع "الرباعية الدولية" وتدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

قصف الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية، داعية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس والضفة الغربية، مشيدة بجهود اللجنة الرباعية الدولية وبالجهود العربية والدولية للوصول لوقف شامل لإطلاق النار تلتزم به جميع الأطراف.

وذكرت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن وقف إطلاق النار يهيئ الأجواء للانخراط في عملية سياسية جدية ترعاها الرباعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتؤدي هذه الجهود جميعًا لخلق استقرار وسلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكدت الرئاسة أهمية وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مما يستدعي وقوف الجميع إلى جانبه لتضميد جراحه وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة العمل من أجل صد إرهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وحماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية، والوقوف بكل حزم لمنع استيلاء المستوطنين على منازل المقدسيين في الشيخ جراح وسلوان وكل مكان في القدس والضفة.

هذا المحتوى من

قصف الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح القدس فلسطين رام الله

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