الداخلية السعودية: استمرار منع سفر المواطنين لـ13 دولة دون الحصول على إذن مسبق

وكالات

نقل المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قوله إنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 13 يناير الماضي، بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، في ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن المملكة تحذر من السفر لـ13 دولة.

وذكر المصدر، أن ذلك حرصًا على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح به اعتبارًا من 17 مايو الجاري.

وأوضح أنه لا يمكن السفر إلى تلك الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وتلك الدول وهي: ( ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية، بالمواطنين السعوديين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا لفيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.