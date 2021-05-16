جيش الاحتلال: إطلاق 190 صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل منذ الصباح

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق 190 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

وأشار جيش الاحتلال، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت بعض الصواريخ، فيما سقط 20 صاروخا داخل قطاع غزة.

كان وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الوضع القانوني القائم في القدس.

‏وأضاف، في كلمة خلال جلسة افتراضية بمجلس الأمن، أن "السلام لن يتحقق بمحاولة تغيير الوضع القانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

‏وأكد الصفدي أن "السلام العادل والدائم ضرورة إقليمية ودولية ولن يتحقق ببناء المستوطنات".

من جهته، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن الضفة الغربية والقدس شهدتا توسعا كبيرا في سياسة التهجير القسري والاستيلاء على المنازل.

وأضاف شكري خلال كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن تبحث الأزمة في الشرق الأوسط، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عانت تدهورا كبيرا على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.

وأكد شكري، أنه لا استقرار أو سلام في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية.