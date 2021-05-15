الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس

وكالات

اندلعت مواجهات اليوم السبت بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين منددين بالتصعيد والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، حسبما ذكرت "العربية".

واستخدمت الشرطة الفرنسية في باريس خراطيم المياه لتفريق مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، بعد إصدار السلطات الفرنسية قرارا بمنع المظاهرات من هذا النوع.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قرر حظر المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، حسبما ذكرت "فرانس برس".