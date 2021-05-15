مظاهرات حاشدة في لندن ومدريد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني
لندن- بي بي سي:
نظم آلاف المحتجين في لندن ومدريد مسيرة دعما للفلسطينيين، اليوم السبت، وتعبيرًا عن رفضهم لأعمال العنف التي تعتبر الأسوأ منذ سنوات بين إسرائيل والفلسطينيين.
في لندن، تجمع الآلاف من المتظاهرين الذين رفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا قصف غزة" وهم يهتفون "فلسطين حرة" في وسط العاصمة للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية.
وفي مدريد، سار الآلاف- معظمهم من الشباب- ملفوفين بالأعلام الفلسطينية، إلى ساحة وسط المدينة، ورددوا هتافات "هذه ليست حربًا.. إنها إبادة جماعية".
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