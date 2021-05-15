الأمم المتحدة: نزوح 10 آلاف غزّي جراء العدوان الإسرائيلي

12:41 م السبت 15 مايو 2021
الأمم المتحدة: نزوح 10 آلاف غزّي جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة

وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 10 آلاف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "معًا" الفلسطينية، السبت.

وجاء في بيان نشرته المنسقة الإنسانية الأممية، لين هاستينجز، أن "تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية".

وأضاف البيان: "يتخذ هؤلاء من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مأوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، ولا تتيسر لهم سوى إمكانية محدودة للحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية".

وتابع البيان أنه ينبغي للاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية أن تسمح على الفور للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية ونشر العاملين في المجال الإنساني، مؤكدا ضرورة "التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكررت هاستينجز الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة "لإنهاء التصعيد ووقف الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل فورا. لقد فقد عدد كبير جدا من المدنيين أرواحهم أو أصيبوا بجروح."

وفي وقت سابق، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل وحركة "حماس" وقف القتال فورا والسماح لجهود الوساطة بالعمل، وفق بيان تلاه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أمام الصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ 13 أبريل الماضي في القدس المحتلة، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، على وقع مساعي إسرائيلية لإخلاء وتشريد 12 منزلا وعائلة فلسطينية.

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