بـ"مُسيرة" انتحارية وقذائف.. القسام تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين

11:52 ص السبت 15 مايو 2021
بـ"مُسيرة" انتحارية وقذائف.. القسام تستهدف تجمعًا لجنود إسرائيليين

غزة- (د ب أ):

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة انتحارية.

وقالت القسام، في بيان اليوم أوردته وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، إنها "تستهدف تجمعاً للجنود الصهاينة في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون".

ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا الإعلان.

وتعد هذه هي الطائرة المسيرة السادسة التي تطلقها حماس خلال جولة القتال الحالية، وأعلنت إسرائيل عن اعتراض ثلاثة منها.

إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين

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