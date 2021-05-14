جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

09:58 م الجمعة 14 مايو 2021
جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل

جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائ


تل أبيب - (د ب أ):
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل مساء الجمعة.

وذكر جيش الاحتلال أن أحد الصواريخ سقط على الأراضي السورية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن أضرار محتملة نتيجة لإطلاق الصواريخ.

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