روسيا تخطط للاستحواذ على خمس سوق الهيدروجين العالمي

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير قطاع طاقة الهيدروجين، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الجديدة يتعين أن يساهم في زيادة كفاءة إنتاج الهيدروجين وكذلك نقله وتخزينه.

وقال شولجينوف في تصريح لمجلة "سياسة الطاقة"، لسان حال وزارة الطاقة الروسية، بحسب وكالة أنباء " تاس" الروسية اليوم الجمعة:"إن روسيا تستهدف الاستحواذ على نحو 20% من سوق الهيدروجين العالمية"، موضحا أن تقنيات إنتاج الهيدروجين ليست بجديدة، حيث أن كل مصفاة تقريبا يمكنها إنتاج هذه المادة.

يُذكر أن الحكومة الروسية كشفت في أبريل الماضي عن وثيقة رسمية بشأن التخطيط لتطوير قطاع الهيدروجين لتصل قيمة صادراته بحلول العام 2050 إلى مستوى 100 مليار دولار.

ووفقا لهذه الوثيقة، سترفع روسيا صادرات الهيدروجين الصديق للبيئة بحلول العام 2024 إلى 200 ألف طن سنويا، وستحقق دخلا يتراوح بين 0.6 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع شحنات التصدير من الهيدروجين الروسي بحلول عام 2035 إلى ما بين مليوني و7 ملايين طن، وستصل إلى قيمة 7.8 مليار دولار و21.1 مليار دولار.