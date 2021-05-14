الأمم المتحدة تدعو لتهدئة فورية في غزة وإسرائيل

11:14 ص الجمعة 14 مايو 2021
الأمم المتحدة تدعو لتهدئة فورية في غزة وإسرائيل

القصف الاسرائيلي على غزة

نيويورك- أ ش أ:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال جوتيريش، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "احتراما لأجواء الاحتفال بعيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل".

وأضاف: "لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء. ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى ارتفاع حدة التشدد والتطرف في المنطقة بأسرها".

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على غزة، بشكل غير مسبوق، وسط أنباء متضاربة عن بداية التوغل إلى غزة، أو الاستعداد فقط للتوغل.

وتواصل القوات البرية والجوية الإسرائيلية قصف قطاع غزة، ما تسبب في سقوط أكثر من 115 شهيدا حتى الآن وإصابة مئات آخرين.

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Asha
قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة قطاع غزة القدس

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