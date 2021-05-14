غزة.. ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 119 قتيلاً

غزة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس ارتفاع حصيلة القتلى إلى 119 شخصا وأن المصابين 625 بعد الغارات التي شنتها إسرائيل أمس الخميس.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى 27 طفلا و11 سيدة، بحسب وكالة سما الفلسطينية للأنباء.

كان جيش الاحتلال الإٍسرائيلي قد أعلن أن حوالي 160 طائرة استهدفت في منتصف ليلة أمس الخميس شبكة من الأنفاق حفرتها حركة حماس تحت مدينة غزة في أكبر غارة إسرائيلية منذ اندلاع القتال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، في هذه الحملة الجوية التي استمرت قرابة 40 دقيقة، تم إطلاق نحو 450 صاروخا على 150 هدفًا شمال غزة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف الجيش إنه لا يزال يعمل لتحديد مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية تحت الأرض، والتي قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيلبرمان إنها "رصيد استراتيجي" لحركة حماس.

بالإضافة إلى الضربة الجوية، اطلقت الدبابات الإسرائيلية والمدفعية وجنود المشاة على حدود غزة وابلًا مصاحبا على أهداف لحماس شاركت في الهجوم على أهداف إسرائيلية، بحسب زيلبرمان، موضحًا أن القوات البرية لا تزال على الجانب الإسرائيلي من الحدود ولم تدخل قطاع غزة.

في المجموع، تم إطلاق حوالي 500 قذيفة مدفعية وبعض القنابل المضيئة والمتفجرات إلى جانب 50 قذيفة دبابة خلال قصف لاحق.

من جهة أخرى، أفاد فلسطينيون في غزة أن الغارة الإسرائيلية استمرت أكثر من ساعة وتسببت في وقوع عدد من الضحايا، على الرغم من عدم توفر حصيلة دقيقة على الفور.

وعن الهجمات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بالفيديو: "قلت إن حماس ستدفع ثمنا باهظا للغاية"، مضيفا: "الكلمة الأخيرة لم يتم النطق بها بعد، وستستمر هذه العملية لأطول فترة ممكنة".