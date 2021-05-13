آبي أحمد مهنئًا بعيد الفطر: إنجاز سد النهضة سيحقق الازدهار لإثيوبيا

كتبت- رنا أسامة:

لا ينفكّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن يدع مناسبة دون الحديث عن سد النهضة، الذي يثير أزمة مع مصر والسودان منذ أكثر من 10 أعوام، في محاولة لحشد الإثيوبيين لدعم السد الذي تقول إثيوبيا إنها أوشكت على الانتهاء منه.

وفي رسالة تهنئة للمسلمين الإثيوبيين بحلول عيد الفطر، قال آبي أحمد إن إثيوبيا وبالتزامن مع احتفالات عيد الفطر هذا العام، تواجه تحديات عِدة أكثر من أي وقت مضى بسبب سد النهضة والانتخابات المقبلة، مُشددًا على ضرورة اتحاد الشعب الإثيوبي للتغلب عليها.

وأضاف أن "تحقيق هذين الأمرين (إنجاز سد النهضة وإجراء الانتخابات) سيفتح الباب أمام فرص كبيرة لإثيوبيا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

وتابع: "كل إثيوبي وطني يعرف أن استكمال مشروع سد النهضة سيحقق الازدهار لإثيوبيا".

وذكر إنجاز سد النهضة من شأنه أن "يساهم في التغلب على المشاكل التي ابتليت بها إثيوبيا لقرون، ويُحررها من الاعتماد على الآخرين، ويُزيد الاعتراف بها القرن الأفريقي"، بحسب (إينا).

وتُصر إثيوبيا على المُضي قدمًا في الملء الثاني للسد بموعده المخطط المُعلن خلال موسم الأمطار في يوليو وأغسطس المقبلين، رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم.

وتخشى مصر والسودان من تداعيات الخطوة الأحادية على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتؤكدان أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وتطالب دولتا المصب بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتؤكد التمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.