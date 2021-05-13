أحداث القدس: التوتر يمتد ليطال البلدات الفلسطينية داخل حدود الـ48
القدس- (بي بي سي):
شهدت مدينة كفر قاسم المزيد من التوتر وأحرق العشرات بحسب وسائل الإعلام المحلية الإطارات المطاطية وأضرموا النار بسيارتين للشرطة.
وألقت الشرطة القبض على مجموعة من الشبان بعد مواجهات معها أصيب خلالها جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الأنبياء، وسط القدس، كما اعتقلت الشرطة 5 شبان على طريق نابلس.
وامتد التوتر ليشمل عكا والنقب دون تسجيل إصابات.
ودعت عضوة الكنيست عن يمينا إيليت شاكيد إلى إرسال قوات عسكرية الى المدن المختلطة والنقب على جناح السرعة بهدف إعادة الأمور إلى نصابها. وفي تغريدة على تويتر، بحسب الإعلام المحلي، قالت النائبة شاكيد وزيرة العدل السابقة إن الشرطة قد رفعت العلم الأبيض.
وناشد أيضا رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة المجتمع الفلسطيني عدم استخدام الرصاص الحي في المواجهات.
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