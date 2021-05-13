انقطاع الكهرباء عن 6 ملايين أسرة في تايوان

01:01 م الخميس 13 مايو 2021
انقطاع الكهرباء عن 6 ملايين أسرة في تايوان

ارشيفية

تايبيه- (د ب ا):

شهدت تايوان، الخميس، انقطاعا للكهرباء بسبب عطل مفاجئ في محطة كهرباء بجنوب البلاد .

وقالت الحكومة في رسالة تحذيرية أرسلتها على هواتف المواطنين إن النظام ليس لديه القدرة الكهربائية الكافية بسبب انقطاع الخدمة في محطة هسينتا للكهرباء، التي تقع في مدينة كاوهسيونج بجنوب الجزيرة.

ووفقا لشركة الكهرباء الحكومية، التي تدير المحطة، فإن انقطاع الكهرباء نجم عن عطل في محطة فرعية للتوزيع.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية إن نحو 6.17 مليون أسرة في بعض المناطق بالجزيرة، من بينها تايبيه، تضررت .

ووردت بعض التقارير التي تفيد بحصار أشخاص في مصاعد لدى انقطاع الكهرباء بصورة مفاجئة. من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء المركزية إن شركات أشباه المواصلات قالت إنها تبنت إجراءات لتقليص التداعيات المحتملة على عملياتها.

وطالبت رئيسة تايوان تساي انج وين في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الالتزام بالهدوء، قائلا إن الحكومة ستقوم بحل المشاكل وإيضاح الموقف في أسرع وقت ممكن.

انقطاع الكهرباء تايوان تايبيه عطل مفاجئ في محطة كهرباء

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