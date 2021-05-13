اليمن: قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين جراء اشتباكات في أول أيام عيد الفطر

عدن -أ ش أ:

أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة باندلاع اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب غرب مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة عقب قصف المليشيات منطقة دخنان المكتظة بالسكان، خلال الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك.

وأكد الإعلام، وفقا لقناة "اليمن"الفضائية، أن وحدات من القوات المشتركة حسمت الاشتباكات بخسائر بشرية، قتلى وجرحى، في صفوف المليشيات وإخماد تحركاتها ومصادر نيرانها فيما أصيب اثنان من أفراد المشتركة، كما أكد تدمير عربة متحركة للمليشيات الحوثية تحمل سلاح رشاش ومصرع من على متنها.

يشار إلى أن المليشيات استهدفت بالتزامن تجمعات سكانية شرق الجبلية ومنازل المواطنين في الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حيس قبل أن ترد القوات المشتركة وتخمد مصادر النيران.