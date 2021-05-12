البيت الأبيض: بايدن أطلع نتنياهو على الاتصالات الأمريكية مع دول المنطقة لاستعادة الهدوء
وكالات
قال البيت الأبيض مساء الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرى أن القدس يجب أن تكون مكانًا للسلام، ويشجع على اتخاذ مسار يشجع على استعادة الهدوء الدائم في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأشار البيت الأبيض، إلى أن بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتصالات واشنطن الدبلوماسية مع دول المنطقة منها مصر والأردن وقطر والسلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال مساء اليوم الأربعاء، إن بلاده رفضت مقترحات لوقف إطلاق النار من أطراف لم يسمها، حسبما ذكرت العربية.
وأعلن نتنياهو مساء الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستستمر لأسبوع على الأقل.
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