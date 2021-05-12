الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة موسم رمضان

09:18 م الأربعاء 12 مايو 2021
الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة موسم رمضان

المسجد الحرام

وكالات

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة لموسم رمضان، والتي أكدت عبر (10) محاور رئيسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

وأكد معاليه أن الرئاسة العامة وبالتعاون مع الجهات الأمنية داخل الحرمين الشريفين قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين، وطبق النظام بحزم فيما يخص الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصحية التي أوصت بها الجهات المختصة، للمحافظة على سلامة وصحة ضيوف الرحمن، مما جعل موسم رمضان لهذا العام 1442هـ يتم بنجاح رغم الظروف الاستثنائية.

ورفع الشيخ السديس بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على العناية الكريمة والرعاية الجليلة التي توليها القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، معبراً عن شكره للمشاركين في أعمال موسم رمضان المبارك، ولزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، الذين حرصوا على اتباع جميع التعليمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

المسجد الحرام موسم رمضان عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الإجراءات الاحترازية

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