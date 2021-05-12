طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برجا سكنيا وسط غزة

04:07 ص الأربعاء 12 مايو 2021
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برجا سكنيا وسط غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

رام الله /أ ش أ/

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الأربعاء/، برجًا سكنيًا متعدد الطوابق وسط مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت بثلاثة صواريخ برجا واقعا عند مفترق ضبيط في شارع الوحدة وسط المدينة، والمكون من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدميره​

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة

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