طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر برجا سكنيا وسط غزة

رام الله /أ ش أ/

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم /الأربعاء/، برجًا سكنيًا متعدد الطوابق وسط مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت بثلاثة صواريخ برجا واقعا عند مفترق ضبيط في شارع الوحدة وسط المدينة، والمكون من ثمانية طوابق، ما أدى إلى تدميره​