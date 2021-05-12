طالبان تسيطر على منطقة قريبة من كابول

12:28 ص الأربعاء 12 مايو 2021
طالبان تسيطر على منطقة قريبة من كابول

حركة طالبان

أفغانستان - (أ ش أ)

سيطر مسلحو حركة طالبان على منطقة رئيسية خارج العاصمة الأفغانية كابول في إقليم وردك، ما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق أريان، وفقا لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية مساء الثلاثاء، إن القوات الحكومية قامت بانسحاب تكتيكي من مركز المنطقة، التي تعتبر بوابة للعاصمة كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع طالبان وإلحاقها خسائر فادحة بمقاتلي الحركة

ومن جانبها، قالت طالبان إنها استولت على مجمع المنطقة، ومقر شرطة المنطقة، وإدارة استخبارات المنطقة ، وقاعدة للجيش.

ونقلت "خامة برس" عن المتحدث باسم طالبان قوله "إنه بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية، تم أسر العديد من أفراد قوات الأمن الأخرى واستولت طالبان على جميع معداتهم".

هذا المحتوى من

Asha
حركة طالبان أفغانستان كابول طارق أريان

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